Kibice Dynama Kijów i AEK Larnaka stworzyli świetną atmosferę na stadionie Cracovii ZDJĘCIA

Rywal nie był zbyt atrakcyjny dlatego też kibice Cracovii w małej liczbie pofatygowali się na to spotkanie, choć mogli liczyć na to, że zobaczą w barwach cypryjczyków Rafaela Lopesa, który reprezentował barwy Cracovii w sezonie 2019/2020 i zdobył z „Pasami” Puchar Polski, a w lidze strzelił 12 goli.

Mało było też kibiców ukraińskich, choć przecież w Krakowie przebywa około 100 tys. Ukraińców. Dynamo nie okazało się wystarczającym magnesem, by ich przyciągnąć na stadion przy ul. Kałuży.

Ale jednak znaleźli się fani, którzy wybrali się na mecz.

Z synem Timurem Julia przyjechała specjalnie na to spotkanie z Wrocławia, gdzie mieszka na co dzień.

- Kibicujemy Dynamu, to jest nasz klub. Pochodzimy z Krzemeńczuka – mówi Julia. - Bardzo długo mu kibicujemy, już nie pamiętam dokładnie ile czasu. Mam nadzieję, że Dynamo wygra, dla siebie i dla całej Ukrainy. Przy okazji chciałam podziękować za wszystko Polakom, jak pomagacie Ukrainie, jak nas tutaj przyjęliście.