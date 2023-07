Kazimierz Kmiecik wyróżniony w specjalny sposób!

W weekend 1-2 lipca obchodzono już XVII raz Dni Węgrzc Wielkich. W ich ramach odbyło się przez dwa dni mnóstwo imprez, a na niedzielę zaplanowano uroczystość nadania miejscowemu stadionowi imienia Kazimierza Kmiecika. I trudno się dziwić, że taki nastąpił wybór, bo były reprezentant polski, medalista mistrzostw świata, igrzysk olimpijskich i jeden z najlepszych piłkarzy w historii Wisły Kraków do piłkarskiej kariery startował właśnie z Węgrzcanki, której jest wychowankiem. Tutaj też kończył w latach 90. bogatą karierę, grając w jej barwach w ówczesnej krakowskiej klasie okręgowej. Kmiecik zawsze też z dumą podkreślał skąd pochodzi. Teraz doczekał się nazwania stadionu swoim imieniem.

Dla Węgrzcanki był to zresztą specjalny dzień. Klub awansował w minionym sezonie do V ligi i Dni Węgrzc Wielkich były okazją, by świętować kolejny raz z tej okazji. Kazimierz Kmiecik został natomiast dodatkowo wyróżniony. Otrzymał z rąk prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej Ryszarda Kołtuna medal „110-lecia Powstania Struktur Piłki Nożnej w Małopolsce”.