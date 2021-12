Kazimierz i Grzegórzki nie dla samochodów? Krakowianie obawiają się, by "Klimatyczny Kwartał" nie zamienił się w "Miasto bez mieszkańców" Piotr Tymczak

"Klimatyczny Kwartał" to realizowany przez miasto projekt na Kazimierzu i w części Grzegórzek. Urząd przedstawił właśnie raport z konsultacji społecznych w sprawie tego przedsięwzięcia. Wśród postulatów są ograniczenia ruchu samochodowego na tym obszarze i wydłużenie czasu pobierania opłat w strefie parkowania. W mediach społecznościowych nie brak komentarzy krakowian, którzy obawiają się, że taka inicjatywa zamiast zachęcić do osiedlania się w centrum, przyczyni się do powstawania "Miasta bez mieszkańców", ale z hotelami, hostelami i apartamentami na wynajem.