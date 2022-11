Kazimierz Długopolski po konkursach PŚ w Wiśle: Ta zima będzie należała do Dawida Kubackiego

Długopolski przypomniał, że wcześniej Kubacki trzykrotnie dominował w Letniej GP (2017, 2019, 2020) i znajdowało to odzwierciedlenie w świetnych zimowych występach nie tylko w Pucharze Świata, ale także w igrzyskach olimpijskich czy mistrzostwach świata.

Tego lata też wygrał, szedł jak burza, więc są naprawdę duże szanse na to, że podobnie jak tamtych sezonach, tak i teraz ta zima będzie należała do niego - zauważył.

Poproszony o ocenę pozostałych biało-czerwonych olimpijczyk z 1972 i 1980 roku powiedział, że Piotr Żyła zajmując odpowiednio piąte i ósme miejsce zaprezentował dobry poziom.

- Piotrek, podobnie jak Dawid i Kamil, to skoczkowie z wielkim doświadczeniem, więc będą przez cały ten sezon pokazywać się z najlepszej strony. Co do młodszych stażem i wiekiem, to jestem trochę zawiedziony, bo miałem nadzieję na większy progres w porównaniu do ubiegłego roku - zaznaczył.