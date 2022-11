Każdy ma coś na sumieniu. Nowa polska komedia „Nie cudzołóż i nie kradnij” w kinach od 18 listopada

- Każdy twierdzi, że jest bezgrzeszny i gdyby poszedł do spowiedzi, to nie miałby z czego się spowiadać. Podobnie myśli Alfi – postać, w którą się wcielam w filmie „Nie cudzołóż i nie kradnij”. Gdyby ktoś zapytał go, czy zrobił w swoim życiu coś złego, odpowiedziałby, że nie. On po prostu błądzi. Jest to coś, co każdy człowiek ma w naturze, więc i jemu wolno – przyznaje Cezary Pazura.