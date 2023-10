Każdy dzień na adopcję zwierzaka jest dobry, a już szczególnie Światowy Dzień Zwierząt. Setki psiaków i kotów czekają na nowy dom

JUNAK P 43/07/21 i JUPITER P 44/07/21 PRZYBLIŻONA DATA UR.: 2021 W SCHRONISKU OD: LIPCA 2021 Junak to ma jedno klapnięte uszko, które odróżnia go od swojego brata bliźniaka Jupitera. Psiaki trafiły razem do schroniska w wieku około 6 miesięcy. Na początku były przerażone i uciekały na widok wolontariusza, a na wybiegu siedziały skulone w kącie. Dość długo zajęło im zrozumienie, że człowiek nie jest taki straszny, a spacery mogą być czymś całkiem przyjemnym. Obecnie mają ponad 2 lata i bardzo ładnie chodzą na smyczy. Szukają odpowiedzialnych, spokojnych i kochających domów. Zdajemy sobie sprawę, że adopcja takiego psa nie jest łatwa, jednak obserwowanie jak z każdym dniem robi on postępy i coraz bardziej otwiera się na człowieka i świat, daje niesamowitą satysfakcję i radość.

