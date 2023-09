Katastrofalna gra obronna piłkarzy Hutnika Kraków w Kaliszu. To nie mogło się dobrze skończyć

Oba kluby mają podobną historię ostatnich lat, a dziś zbliżone aspiracje. Awans do II ligi wywalczyły w 2020 roku i od tamtej pory grają na tym szczeblu nieprzerwanie. Przy czym kaliszanom, którzy już jako beniaminek zagrali w barażu o I ligę, dotychczas wiodło się lepiej, w każdym kolejnym sezonie plasowali się w tabeli wyżej niż Hutnik. Tak jest i teraz, a piątkowy mecz pokazał krakowianom, że solidny budżet od nowego sponsora to niewystarczający powód, by zacząć myśleć o awansie.

Krakowianie wyszli na boisko ospali, nim zdołali wymienić kilka podań, dali w półkolu przed polem karnym pełną swobodę działania Bartłomiejowi Putno, więc ten, niespecjalnie się namyślając, płaskim strzałem pokonał Wiktora Kaczorowskiego. Upłynęła zaledwie minuta i 40 sekund meczu!

Prawdziwa katastrofa nastąpiła jednak 2 minuty i 17 sekund później. Strata piłki w środku boiska mogła się zdarzyć, ale karygodne jest to, że nikt nie przeszkodził Hubertowi Sobolowi popędzić w pole karne dobrych kilkadziesiąt metrów i oddać płaski strzał w ten sam róg bramki, co chwilę wcześniej jego kolega z drużyny.