Kasztanowy Ogród Krakowian to idealne miejsce na jesienne spacery. To wyjątkowe miejsce w Dzielnicy I Stare Miasto zapewnia wiele atrakcji

Otwarcie Kasztanowego Ogrodu Krakowian miało miejsce na początku lipca 2021 roku. Przypomnijmy, że kilka lat temu miasto chciał sprzedać ten teren pod zabudowę. Sprzeciwili się jednak mieszkańcy, a rada miasta posłuchała ich głosu. Zgody na transakcję nie było. Zamiast chaotycznie zaparkowanych aut - ceglany murek, potem był czas na zieleń.

Co można znaleźć w tym miejscu? ZZM wylicza: instrumenty muzyczne, tablice do malowania kredą jako idealne narzędzia, aby dać upust kreatywności. Ponadto jest wiele miejsca do odpoczynku wśród zieleni i wieloosobowe ławko-huśtawki. To idealne miejsce do odpoczynku i zabawy dla dzieci. Konstrukcja dwóch domków w kształcie kasztanów, do których można się dostać przez linki, schodki lub drabinki robi furorę wśród najmłodszych.

Oczywiście jak sama nazwa parku kieszonkowego mówi - nie brakuje tu też - kasztanów.