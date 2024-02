Kartki walentynkowe do pobrania za darmo. Wyjątkowe życzenia na WALNENTYNKI dla ukochanej, dla chłopaka i dla przyjaciół 14.02.

14 lutego obchodzimy święto zakochanych. Jeśli nie masz pomysłu na oryginalne życzenia z okazji Walentynek skorzystaj z naszych propozycji. Zobacz wyjątkowe, romantyczne wierszyki walentynkowe do wysłania przez SMS, Messenger, Facebook lub WhatsApp. Kocha się za nic. Nie istnieje żaden powód do miłości. - Paulo Coelho. Szczęśliwych Walentynek!

Piękne kartki walentynkowe do pobrania za darmo. Jak wysłać je najbliższym? TO PROSTE!

Przejdź go galerii i wybierz odpowiednie zdjęcie

Kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz „Zapisz grafikę jako”

Zapisz zdjęcie na pulpicie lub w innym widocznym miejscu

Zdjęcie – kartkę z życzeniami załącz jako załącznik lub wklej w treść wiadomości

Życzenia z okazji Dnia Matki możesz wysłać również jako treść wiadomości. Wszystko zależy od tego jaką kartkę wybierzesz.

Romantyczne wiersze i życzenia walentynkowe

Dam Ci serce me czerwone,

W nim gorąca miłość płonie.

Ty mi dasz serduszko Twoje

Pokochamy się oboje!

Dlaczego Cię kocham, najdroższy,

Pomimo tylu Twych wad?

Odpowiedź jest zwykła, najprostsza:

Przy Tobie pięknieje świat. Zaczęło się to wszystko, gdy Ciebie poznałam,

Kiedy po raz pierwszy w Twe oczy spojrzałam.

Otworzył się przede mną świat piękny i nowy,

Jak ogród przecudowny, jak baśń kolorowy.

Krótkie wierszyki na Walentynki

Życie to męka,

miłość to sen,

A jednak uwierz-

Ja Kocham Cię!

Gdy usłyszysz głos gitary,

a gitara pięknie gra,

to nie pytaj kto Cię kocha...

Bo to zawsze będę ja. Choć będziesz o 1000 mil stąd ja Cię kocham,

kochać będę do ostatnich życia chwil! Choć mi smutno nadziei nie tracę,

że rozłąka przeminie jak sen.

Znów pod rękę pójdziemy na spacer,

musi przyjść i nadejdzie taki dzień!

Wierszyki na walentynki dla chłopaka i dziewczyny

Ciągle o Tobie marzę,

Jesteś wątkiem mych snów.

Chcę być wiecznie z Tobą,

Słuchać wciąż Twoich słów!

Wystarczy jedno słowo,

Aby szczęśliwym być,

Wystarczy jeden uśmiech,

By mieć dla kogo żyć,

Wystarczy jeden dotyk,

By serce z sercem spleść,

Wystarczy miłość złota,

By życiu nadać sens.

Miłość moja błądzi nocą,

wciąż przy Tobie serce me.

Ja Cię kocham całą mocą,

lecz nie wiem... czy Ty kochasz mnie...?

Chcę rano budzić się obok Ciebie w łóżku...

Chcę całować Cię po brzuszku...

Chcę Cię pieścić słodko tak,

by nasze serca grały w jeden wspólny takt...

Pragnę szeptać Ci co dzień na uszko,

że Cię kocham me Serduszko... Gdy na mnie patrzysz nie umiem wypowiedzieć słowa...

Gdy się uśmiechasz dech mi zapiera...

Gdy mnie przytulasz nie mogę zapomnieć tego uczucia...

Gdy jestem w Twoich ramionach czuję, że jestem kochana...

Gdy chcesz ze mną przebywać czuję, że mnie kochasz...

Gdy uciekasz, by się ze mną spotkać czuję, że zależy Ci na mnie...

Wyrażę to w dwóch słowach: KOCHAM CIĘ!

Wyjątkowe życzenia walentynkowe

Dzień Świętego Walentego

To dzień dobry dla każdego!

W tym dniu wszyscy to wyznają,

że chcą kochać i kochają!

Jak wyrazić to, co czuję?

W myślach pustka, w sercu ogień

Wiem, że Ciebie potrzebuję,

by lepszy był każdy życia dzień. Kiedy pierwszy raz Cię ujrzałem,

moje serce mocniej zabiło.

Sam się tego nie spodziewałem,

moje życie się w mgnieniu odmieniło.

Dziś, w święto zakochanych, na oczy przejrzałem

i chcę Ci powiedzieć, że się zakochałem.

MOJA WALENTYNKO! Słowa - to żart,

Uśmiech - to wiatr,

Serca - gorące,

Oczy - błyszczące,

A nasza miłość

To cudny kwiat

