Karolina Chapko z Teatru Bagatela w sensacyjnym filmie "Blef doskonały" w kinach od 31 marca

- To postać bardzo inna od tego, co grałam do tej pory. Było to więc dla mnie nowe wyzwanie, ale też nowe możliwości. Wcześniej reżyserzy nie widzieli mnie w takich rolach. Ten film stworzył mi więc okazję do pokazania się od innej strony. Było to o tyle łatwe, że moja bohaterka jest mi prywatnie bardzo bliska. Jest w niej coś szalonego i jakieś uwielbienie wolności. Szerokie myślenie i chęć ekspresji - mówi nam Karolina Chapko.