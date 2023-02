Karol Suszczyński zostanie nowym dyrektorem Teatru Groteska. "Okazał się być czarnym koniem w konkursie"

Krytyk teatralny i wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie, Karol Suszczyński, obejmie fotel dyrektorski w Teatrze Groteska od nowego sezonu. Komisja konkursowa doceniła interesujący i w szczegółach dopracowany autorski program koncepcji organizacyjnej, finansowej i programowej teatru. Suszczyński wykazał się także bardzo dobrą znajomością języka angielskiego. Ponadto udowodnił dobrą znajomość przepisów prawa w zakresie organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej i finansów publicznych.

- Na pewno wiele rzeczy się zmieni, natomiast pozostanie to, co w Grotesce jest najcenniejsze: zespół, fantastyczni aktorzy, nacisk na wyraz plastyczny i scenę dziecięcą, z zaznaczeniem, że Groteska nigdy nie była wyłącznie sceną dla młodych widzów. W koncepcji Karola Suszczyńskiego duży nacisk został położony na rozwój teatru dla najnajów, najmłodszej publiczności w wieku od 0 do 3 lat, ale też obecności Groteski w obiegu ogólnopolskim i światowym, na liczących się festiwalach, w nagrodach i rankingach, a także większej aktywności teatru w pozyskiwaniu środków zewnętrznych. Tutaj pan Suszczyński okazał się ogromnym autorytetem, przedstawił nam twarde dowody na skuteczność, także w tym zakresie – wyjaśnia Robert Piaskowski, pełnomocnik prezydenta ds. kultury, uczestniczący w pracach komisji konkursowej. - Mamy nadzieję, że będzie to kolejny ważny rozdział w historii tego teatru. Będzie to też naturalne przejście, ponieważ nowy dyrektor pokazał to, co warte kontynuacji w dotychczasowej historii teatru.