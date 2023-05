Karol Knap, pomocnik Cracovii: Jesteśmy winni kibicom to, by sezon zakończyć z twarzą

Też tak uważam. W pierwszej połowie mieliśmy kontrolę nad tym spotkaniem. Przeważaliśmy, ale po przerwie nie wiadomo czemu cofnęliśmy się na tyle, że Zagłębie nas stłamsiło. Oddaliśmy rywalom pole do gry, z tego oni stwarzali sobie sytuacje bramkowe. Nie wiem, co się z nami stało, nie tak to ma wyglądać.

To prawda, gramy dla klubu, kibiców, którzy nas wspierali przez cały sezon i jesteśmy im winni to, żeby w ostatnim meczu domowym wygrać i zakończyć sezon z twarzą. Spotkanie z Jagiellonią w Białymstoku jest dobrym momentem do odkupienia naszych win, chodzi o to, by wygrać i zdobyć sześć punktów w dwóch meczach. Chodzi o to by ten sezon zakończyć, nie powiem, że z podniesioną głową, ale skończyć tak, jak wypada.

Co powinno funkcjonować lepiej w waszej grze?

Czas na analizę tego meczu jeszcze przyjdzie. Na pewno musimy zagrać lepiej.

W pewnym momencie sezonu była szansa na grę w europejskich pucharach, mówiliście o nich dość wyraźnie, że chcecie się włączyć do walki. Po starcie rundy wiosennej wyglądało na to, że jest to realne. Potem była seria sześciu meczów bez zwycięstwa, która wam ograniczyła szanse. Następnie spotkania z Radomiakiem i Lechią, które znów wlały nadzieję w wasze serca. Czy brak tego miejsca dającego puchary to jest duże rozczarowanie, czy jednak realnie oceniając, to nie mieliście drużyny na 4. miejsce?