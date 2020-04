Karol “Friz” Wiśniewski i inni youtuberzy wsparli krakowskie szpitale

2 000 ochronnych maseczek jednorazowych, 550 kompletnych przyłbic, 250 dodatkowych szyb do przyłbic, 19 masek pełnotwarzowych z adapterami oraz 340 sztuk płynów do dezynfekcji zakupili youtuberzy w ramach pomocy szpitalom walczącym z koronawirusem. Pomoc trafiła, m.in. do małopolskich placówek medycznych Szpitala im. dr Tadeusza Boczonia w Mysłowicach, Szpitala Uniwersyteckiego w Prokocimiu, Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, a także Dom Pomocy Społecznej w Bochni.

Internetowi twórcy uruchomili ogólnopolską zbiórkę w serwisie Zrzutka.pl, której celem jest zebranie miliona złotych. Kwota ta zostanie przekazana na wyposażenie lekarzy, pielęgniarek oraz ratowników medycznych w niezbędne środki ochronne.

Jednym z pomysłodawców akcji jest pochodzący z Krakowa youtuber - Karol “Friz” Wiśniewski zachęcający do udziału w akcji innych influencerów, celebrytów oraz swoich widzów. W organizacji, koordynacji oraz promocji inicjatywy pomaga agencja GetHero z Wrocławia współpracująca na co dzień z twórcami internetowymi.