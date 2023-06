Kapitan Wisły Kraków Igor Łasicki przeprasza kibiców za fatalny finisz sezonu w I lidze. "To trudny moment"

"Kiedy emocje już opadły, chciałbym podziękować wszystkim kibicom za wsparcie, jakie od Was otrzymaliśmy, za wiarę do ostatniej minuty i doping. Jednocześnie przeprosić, bo nie takiego końca sezonu oczekiwaliśmy. To trudny moment dla nas wszystkich" - rozpoczął swój wpis obrońca Wisły Kraków i dodał optymistycznie: "Trzeba wyciągnąć wnioski i wierzę w to, że Wisła wróci tam, gdzie jej miejsce".

To druga publiczna wypowiedź Łasickiego po meczu rozegranym 6 czerwca na stadionie Wisły, w którym gospodarze ulegli Puszczy aż 1:4 i odpadli z dalszej rywalizacji o ekstraklasę. Ostatecznie awans do niej z baraży wywalczyła właśnie ekipa z Niepołomic.

Wcześniej, na gorąco, Łasicki stwierdził przed kamerą Polsatu Sport:

- Nie wiem naprawdę co powiedzieć. Jest ciężko i tyle. Ciężko coś powiedzieć, bo daliśmy dupy dzisiaj za przeproszeniem. Taka jest prawda i tyle. Na pewno nie graliśmy swojej piłki i gdzieś to boli najbardziej, bo ta runda była w naszym wykonaniu dobra, a zakończenie jest straszne. I to boli najbardziej, bo ta cała robota, którą wykonaliśmy, poszła na marne. I ciężko będzie, żeby to dotarło, bo naprawdę nie zakładaliśmy dzisiaj porażki.