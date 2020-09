Kąpieliska w Krakowie 9.09.2020. Które kąpieliska są otwarte w Krakowie?

Kąpieliska, baseny i pływalnie w Krakowie. Gdzie pojechać nad wodę w Krakowie? [LISTA]

W Krakowie sezon kąpielowy rozpoczyna się 1 czerwca. Od tego czasu aż do 30 września można korzystać do woli ze wszystkich wodnych miejsc, które miasto ma do zaoferowania. A jest ich sporo! Mowa tu zarówno o krytych basenach, jak i jeziorach i przystaniach. Wszystkie szczegóły po...