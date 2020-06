Kąpieliska, baseny i pływalnie w Krakowie. Gdzie pojechać nad wodę w Krakowie? [LISTA]

W Krakowie sezon kąpielowy rozpoczyna się 1 czerwca. Od tego czasu aż do 30 września można korzystać do woli ze wszystkich wodnych miejsc, które miasto ma do zaoferowania. A jest ich sporo! Mowa tu zarówno o krytych basenach, jak i jeziorach i przystaniach. Wszystkie szczegóły podajemy poniżej!

Pływalnie i baseny. Gdzie nad jezioro? Fajne miejsce nad jeziorem w Krakowie i okolicach Jeśli chcemy się schłodzić w upalne dni, nie musimy zbyt długo szukać odpowiedniego miejsca na spędzenie czasu. Kraków oferuje bardzo wiele basenów, kąpielisk i pływalni, zarówno tych krytych, jak i na świeżym powietrzu, płatnych i bezpłatnych. W samym Krakowie są trzy otwarte i zweryfikowane przez sanepid chronione kąpieliska. W mieście Kraka nie mamy zbyt wielu jezior, za to w jego okolicach jest ich co nie miara. Jeśli nie straszne nam jest przejechanie kilkudziesięciu kilometrów, możemy wybrać się do pobliskich miasteczek i zażyć kąpieli w naturalnym środowisku. Należy jednak pamiętać, że nie wszędzie kąpiel jest dozwolona. Nad niektórymi jeziorami można tylko wypoczywać na plaży. Gdzie nad jezioro w Krakowie i okolicach? Niżej przedstawiamy listę najlepszych miejsc na spędzie urlopu nad jeziorem: Zakrzówek (ale aktualnie nie można się tam kąpać ze względu na remonty)

Jezioro Dobczyckie (ok. 30 km od Krakowa, między Myślenicami a Dobczycami)

Jezioro Rożnowskie (w Gródku nad Dunajcem)

Balaton (w Trzebini)

Kakałko (w Żabnie)

Kąpielisko Chorwacja (w Jurkowie)

Kąpielisko w Łapanowie (ok. 40 km od Krakowa). Otwarte kąpieliska w Krakowie 2020. Kąpieliska sanepid Aktualnie w Krakowie są trzy kąpieliska zbadane i zaakceptowane przez sanepid. W każdym z nich znajduje się woda zmierzona przez sanepid i przydatna do kąpieli. Oprócz tego, przebywając tam, można liczyć na inne udogodnienia, charakterystyczne dla kompleksów kąpielowych, między innymi toalety, kosze na śmieci, przebieralnie, obecność ratowników czy miejsca przeznaczone dla dzieci. Najbezpieczniejszymi miejscami do kąpieli w Krakowie są kąpieliska zweryfikowane przez sanepid. Do tej kategorii należą: Kąpielisko "Przystań Brzegi"

Kąpielisko "Plaża Bagry"

Zalew na Piaskach - Kryspinów. Baseny i pływalnie w Krakowie. Basen 24, pływalnia kryta Baseny i pływalnie kryte to dobra opcja, gdy za oknem pada deszcz, a my mimo tego mamy ochotę na zanurzenie się w wodzie i posmakowanie wakacyjnych klimatów. W Krakowie nie brakuje basenów, zarówno krytych, jak i na świeżym powietrzu. Gdy pogoda nie sprzyja lub gdy wolimy odpocząć w wygodnym miejscu, a nie na łonie natury, możemy skorzystać z takich miejsc jak: Basen Clepardia

Radwanów (w Piwnicznej Zdroju)

Basen SMS przy ul. Grochowskiej

Baseny w zespole Kolna

Aqua Park

