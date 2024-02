Kandydat na prezydenta: Hala Targowa jak w Barcelonie albo Monachium, a nie klub nocny na Grzegórzkach

- Kraków powinien mieć prawdziwą halę targową, jak na przykład La Boqueria w Barcelonie, czy Viktualienmarkt w Monachium. Hala Targowa na Grzegórzkach byłaby do tego idealna. Pozwoliłoby to odżyć całej okolicy po nieudanej rewitalizacji. Niestety, ma tu powstać kolejny ogromny klub nocny. To definitywnie zakończy historię Hali Targowej, która mogłaby być świetnym miejscem spotkań dla mieszkańców i atrakcją dla turystów. Tak dla targowiska, nie dla klubu nocnego w tym miejscu. Jako prezydent Krakowa zrobię wszystko, by tego dopilnować - podkreśla poseł Aleksander Miszalski.