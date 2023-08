Kanadyjski piosenkarz folkowy Ben Caplan zapowiada koncert w Krakowie - 15 listopada w klubie Zaścianek Paweł Gzyl

Ben Caplan to kanadyjski bard folkowy, specjalizujący się w balladach na głos i gitarę akustyczną. W ramach swej europejskiej trasy koncertowej zawita 15 listopada do Krakowa, by wystąpić w klubie Zaścianek.