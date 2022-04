Kanadyjska piosenkarka Michell Gurevich zaśpiewa w krakowskim klubie Kwadrat

Niezależnie od dziennikarskich etykiet, muzyka Gurevich po prostu hipnotyzuje i dociera do najgłębszych zakamarków ludzkiej wrażliwości. Nie dziwi fakt, że po twórczość Michelle często sięgają reżyserzy filmowi i producenci reklam telewizyjnych. Jej piosenka "Lovers Are Strangers" był tematem wiodącym litewskiego filmu "Kolka Cool", a utwory "Party Girl" i "I'll Be Your Woman" zainspirowały francuską produkcję "Party Girl". Z kolei nagranie "Russian Ballerina" zostało wykorzystane w reklamie telefonu Nokia Lumia 1020.

Michelle Gurevich urodziła się w Toronto w rodzinie rosyjskich imigrantów i to właśnie wschodnie pochodzenie było kluczowe dla jej dorastania oraz rozwoju muzycznej kariery. Twórczość piosenkarki często porównywana jest do dokonań Leonarda Cohena, Nico oraz legend rosyjskiej sceny z Ałłą Pugaczową na czele, a recenzenci nazywają jej niesamowicie klimatyczne, melancholijne nagrania jako "slowcore rock" czy "lo-fi pop".

Do Polski Gurevich wróci z wydanym w 2020 roku krążkiem “Ecstasy in the Shadow of Ecstasy” oraz nowymi kompozycjami, zwiastującymi kolejne pozycje w dyskografii. Możemy być jednak pewni, że podczas polskich koncertów nie zabraknie pełnego przekroju twórczości Gurevich. Do tej pory wokalistka dorobiła się sześciu albumów, które opublikowała samodzielnie.