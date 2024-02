Kanadyjska grupa rockowa Metz zapowiada koncert w Krakowie - 12 listopada w klubie Zaścianek

Muzyka tworzona przez Alexa Edkinsa (gitara i wokal), Haydena Menziesa (perkusja) i Chrisa Sloracha (bas) - zawsze była trudna do określenia. Ich najwcześniejsze nagrania zawierały ukłony w stronę tętniącego energią wczesnego hardcore'a z lat 90., agresywnej prostolinijności This Heat i hałaśliwego riffowania rodem z nagrań zespołów z wytwórni Amphetamine Reptile, ale nigdy nie było momentu, w którym Metz brzmieliby tak, jakby tylko składali hołd bohaterom swojej młodości. Dźwiękowa trajektoria ich albumów oddaje podróż zespołu. pozbywającego się wpływów i zagłębiającego się w swój fundamentalny rdzeń - stabilną, napędzającą perkusję, uderzające w klatkę piersiową linie basu i krwawe riffy.

W 2020 roku Metz wydali swój czwarty studyjny album "Atlas Vending", a w 2021 roku zaprezentowali surowe i potężne wykonanie albumu na żywo za pośrednictwem "Live at the Opera House". Dwa lata później roku ukazały się trzy single, w tym "Demolition Row", który znalazł się na wspólnym krążku z Adulkt Life oraz "Come On Down", w którym wystąpił Joe Talbot z Idles. W październiku 2022 roku minęło dziesięć lat od wydania debiutanckiego albumu kanadyjskiej formacji i z tej okazji wydała ona jego edycję Deluxe, zawierającą trzy utwory nagrane podczas sesji BBC Maida Vale w 2013 roku. Teraz grupa wyrusza w światowe tournee i w jego ramach zawita 12 listopada do krakowskiego klubu Zaścianek.