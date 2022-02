Kamil Stoch: Igrzyska olimpijskie zawsze są magiczne [ROZMOWA]

W jednym z wywiadów powiedział pan kiedyś, że chciałby, żeby to pokolenie skoczków nigdy nie przeminęło. Należenie do niego musi być czymś pięknym, bo jedyny polski medal z Pekinu znów należy do niego.

Z jednej strony tak, to prawda, wspaniale jest być częścią takiej historii. Z drugiej strony czuć już jednak, że coś przemija, coś się kończy. Coraz trudniej jest nam utrzymać bardzo wysoki poziom przez dłuższy czas. Dzieje się wiele rzeczy, które są niezależne od nas, a które powodują, że nie zawsze wszystko układa się tak, jak byśmy chcieli.

Po konkursie indywidualnym na dużej skoczni, w którym zajął pan czwarte miejsce, nie krył pan łez, ale i mówił, że szybko przyjdzie pewnie chwila, gdy uda się docenić to, co się osiągnęło w Pekinie. Czy to już jest ten moment?

Tak. Żałuję tego, co się wydarzyło w konkursie indywidualnym i szansy, której nie wykorzystałem. Stojąc na rozbiegu miałem wszystko, co było konieczne, żeby osiągnąć sukces. Pierwszy oddany skok był super, ale w drugim popełniłem błąd. Szansy nie udało się więc wykorzystać, ale pomimo tego, że czuję duży niedosyt i nie jestem spełniony na tych igrzyskach, to jednak wyjeżdżam z Pekinu z podniesioną głową. Zrobiłem wszystko, co mogłem zrobić, żeby oddawać jak najlepsze skoki.