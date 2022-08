Kamil Pestka - największy pechowiec w Cracovii - zerwał więzadła krzyżowe

Przykre urodziny Pestki

Obchodzący w poniedziałek 24 urodziny wahadłowy „Pasów” spędził je nie w szampańskim humorze, ciesząc się z życia i piłkarskiej kariery, tylko w minorowym nastroju. Dlaczego? Bo w sobotę doznał kolejnej ciężkiej kontuzji. Podczas meczu ze Śląskiem we Wrocławiu, w 27 minucie chcąc zablokować rywala źle stanął, noga mu się „uślizgnęła” i jak się potem okazało, doznał zerwania więzadeł w kolanie. Było to bez kontaktu z rywalem.

Sezon już nie grał...

Teraz po udanym sezonie znów będzie musiał przejść operację, a potem przyglądać się, jak walczą koledzy, nie mogąc im pomóc.

- To bardzo przykra sprawa dla Kamila, dla nas, jest przybity tym, co się stało, tym bardziej, że rok pauzował z powodu kontuzji – przypomina trener. - Mam nadzieję, że da sobie radę i wróci jeszcze silniejszy. Przed nim wiele lat gry. Stało się, zrobimy wszystko, by mu pomóc, załatwić najlepszą opiekę lekarską, najlepsze warunki do operacji. To w końcu nasz kapitan, tym bardziej nam go szkoda.