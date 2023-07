Kadra Wisły Kraków do walki o awans. Jest w niej syn Kiko Ramireza. Znamy skład zespołu rezerw "Białej Gwiazdy", który zagra w IV lidze Krzysztof Kawa

W drużynie rezerw Wisły jest Dani Ramirez, syn dyrektora sportowego krakowskiego klubu wisla.krakow.pl

Wisła Kraków ogłosiła nazwiska piłkarzy, którzy trafili do kadry drugiej drużyny. Pod wodzą trenera Mariusza Jopa będą walczyć o awans do III ligi. W zespole, który na początku sierpnia rozpocznie rozgrywki w "małopolskiej ekstraklasie", przeważają zawodnicy, którzy do tej pory występowali w rozgrywkach Centralnej Ligi Juniorów U-19. Jest w niej także Dani Ramirez, syn dyrektora sportowego Wisły.