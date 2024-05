Kaczor Donald, Mangi i nie tylko, czyli Małopolski Festiwal Komiksów w Krakowie!

Jakie atrakcje czekają na was na festiwalu?

Małopolski Festiwal Komiksów to wydarzenie, które swoją rodzinną atmosferą zaskarbiło sobie wielu fanów. Jest to idealne miejsce aby pogłębić swoją wiedzę o komiksach lub zobaczyć czym właściwie zdobyły one masę fanów. Atrakcje na festiwalu są przeznaczone zarówno dla młodszych jak i starszych gości dlatego każdy na pewno znajdzie coś dla siebie!