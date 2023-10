Kacper Śmiglewski, napastnik Cracovii: Za wcześnie się ucieszyłem

Była wielka radość, ale tylko przez chwilę…

Niestety, za wcześnie zaczęliśmy się cieszyć. W pierwszym momencie, gdy Takuto Oshima wrzucał piłkę byłem na spalonym i przez to gol nie został uznany. Gdy okazało się, że bramki jednak nie ma nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. Wcześniej nie wiedziałem, jak się mam cieszyć, koledzy z ławki rezerwowych biegli do mnie, chcieliśmy uczcić tego gola. Niestety, sędzia wyjaśnił dlaczego ten gol jest nie uznany. Przy dośrodkowaniu Oshimy wyszedłem za plecy obrońcy i to było tego przyczyną. Patryk Makuch nie dotknął piłki, skacząc do niej , by przedłużyć to podanie. Gdybym cofnął się przy podaniu nie byłoby spalonego.

Byłoby fajne wejście, ale i tak można powiedzieć, że wy, rezerwowi, odmieniliście wynik, bo inny ze zmienników – Karol Knap zdobył gola na 1:1.