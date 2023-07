Kacper Śmiglewski dał wygraną Cracovii w meczu towarzyskim z Hapoelem Jerozolima

W meczu z Hapoelem zagrali piłkarze, którzy albo w ogóle nie wystąpili w sobotnim meczu ekstraklasy ze Stalą Mielec, albo zaliczyli tam tylko epizody w roli rezerwowych. Wśród tych drugich byli Cornel Rapa, Jani Atanasov, Patryk Zaucha i Kacper Śmiglewski.

18-letni napastnik przesądził o wyniku, gdy w 40. minucie wykorzystał niezdecydowanie wśród defensorów gości i przelobował wybiegającego daleko w pole bramkarza. Sam fakt podjęcia tej decyzji, a także perfekcyjne wykonanie potwierdzają doniesienia o talencie zawodnika sprowadzonego przed rokiem z Polonii Warszawa.

To była w zasadzie jedyna dobra okazja krakowian do zdobycia gola w pierwszej połowie, a i w drugiej nie było ich więcej. To bowiem zawodnicy Hapoelu częściej prowadzili grę i starali się być w posiadaniu piłki. Cracovia zagrała jednak bardzo dobrze taktycznie i solidnie w defensywie, za wyjątkiem pierwszych minut meczu, gdy seria błędów pozwoliła rywalom na oddanie dwóch strzałów. Pierwszy z nich został jednak zablokowany przez obrońcę, a drugi był niecelny.