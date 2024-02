Kabaretowe piosenki i skecze Artura Andrusa na żywo 4 marca w krakowskim klubie Studio

- Kiedyś wychodząc na scenę poprosiłem szefa kelnerów, aby w czasie występu nie roznosił talerzy, bo to przeszkadza. Stoję już na estradzie, patrzę, a tam kilkunastu kelnerów lata między stolikami. Zacisnąłem zęby i dokończyłem występ. Kiedy zszedłem ze sceny, podszedłem do tego faceta: "Przecież prosiłem pana grzecznie, żeby kelnerzy nie roznosili talerzy w czasie występu!". A on patrzy mi w oczy i mówi ze śmiertelną powagą: "Ale myśmy nie roznosili, tylko znosili!". To mi uświadomiło, że jak ktoś ma tytuł Mistrza Mowy Polskiej, to powinien być precyzyjny w tym, co mówi - podkreśla kabareciarz.