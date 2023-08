Już za chwilę wielka imprezownia Krakowa zostanie objęta ochroną. Zdjęcia Kazimierza z drona

Uchwała Rady Miasta Krakowa z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie utworzenia Parku Kulturowego Kazimierz ze Stradomiem weszła w życie 1 września 2022 r. Od tego momentu lokalne instytucje, przedsiębiorcy oraz właściciele budynków mieli dodatkowy rok na dostosowanie się do przyjętych zasad. Dotyczy to zwłaszcza obiektów i elementów (m.in. szyldów, tablic i urządzeń reklamowych) istniejących na tym terenie przed powołaniem parku. Termin ten mija 31 sierpnia br. Jesteśmy zatem o krok od pełnego funkcjonowania nowych regulacji wprowadzonych na terenie Kazimierza i Stradomia.

Kazimierz, "Kazek" to wiadomo - wielka imprezownia Krakowa. Walą tu tłumy krakowian i turystów, którzy nie chcą się bawić w rejonie Rynku Głównego i wybierają knajpy Kazimierza, plac Nowy, Plac Wolnica. Jak park kulturowy wpłynie na takie funkcjonowanie tego rejonu Krakowa?

Urzędnicy miejscy od lat zabierają się za przebudowę placu Nowego. Próbowali już malować ulice na zielono, ale później trzeba było zdzierać farbę. Ustawiali sofy, donice, ale to niewiele zmieni jeśli…

Kazimierz ze Stradomiem to wyjątkowy obszar znajdujący się na terenie najcenniejszej historycznie części Krakowa, stanowiący ciekawą mozaikę terenów o różnym charakterze, genezie i sposobie zagospodarowania. Walory tego unikatowego terenu doceniono już na początku XX w., wpisując ten konkretny układ urbanistyczny do rejestru zabytków pod nr A-12. Widnieje on również na Liście Światowego Dziedzictwa UNESCO, a także wchodzi w skład historycznego miasta, uznanego zarządzeniem prezydenta Polski za pomnik historii.