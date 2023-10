Już w sobotę Międzynarodowy Dzień Elektrodopadów. W CH Nowe Czyżyny wymienisz np. suszarkę na kwiatka

To okazja do tego, aby w bezpieczny sposób, a także z poszanowaniem środowiska pozbyć się z domu niepotrzebnych przedmiotów, które zasilane są na prąd lub baterie.

– 14 października przypada Międzynarodowy Dzień Elektroodpadów, jest to więc doskonała okazja do tego, aby zrobić w domu porządki i wyrzucić sprzęty, które zepsute zalegają na półkach, w szufladach i szafkach, łapiąc tylko kurz. Warto jednak zrobić to z głową. Tego typu odpadów nie wolno bowiem wrzucać do śmietników. Jest to bowiem niebezpieczne dla środowiska i człowieka, a do tego grozi za to kara finansowa. Dzięki naszej akcji zbiórki elektrośmieci można jednak pozbyć się ich w bezpieczny sposób, jednocześnie troszcząc się o przyrodę – mówi Anna Brzozowska z CH Nowe Czyżyny