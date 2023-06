Już niedługo rowerzyści w Krakowie przejadą kładką nad Wisłą łączącą Grzegórzki z Zabłociem ZDJĘCIA

Przy mostach kolejowych nad Wisłą

Koncepcja dobudowy do jednego z mostów kładki pieszo–rowerowej pojawiła się już w trakcie inwestycji kolejowej. Umowę w tej sprawie zawarto w kwietniu 2020 r. Ustalono, że wysokość dofinansowania, które gmina Kraków udzieli PKP PLK nie przekroczy 70 mln zł. Później częściowo inwestycję wsparł rząd - kwotą ponad 32,4 mln zł ze środków przeznaczonych na przygotowanie III Igrzysk Europejskich w Krakowie i Małopolsce w 2023 r.

Infrastruktura dla rowerzystów i pieszych powstała na obiekcie mostowym oznaczonym symbolem M3 oraz na ścianach oporowych i pochylniach usytuowanych wzdłuż ulic Halickiej i Zabłocie. Całość ma długość ok. 660 m od ul. Przemyskiej do stacji kolejowej Kraków Zabłocie. Sam most ma 234,2 m długości. Wszystkie ciągi piesze przystosowane będą dla potrzeb osób o ograniczonej mobilności. Łączna szerokość kładki wynosi ok. 9 m.