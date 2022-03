Już 70 oddziałów przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy w krakowskich szkołach

- Mamy 105 tysięcy dzieci ukraińskich uchodźców w polskich szkołach. Ponad 10 tysięcy w oddziałach przygotowawczych - poinformował w środę minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Szef MEiN apelował o tworzenie oddziałów przygotowawczych dla uczniów z Ukrainy. - Mamy warunki w Polsce do tego, by tak zorganizować pomoc edukacyjną dla dzieci ukraińskich, aby w pierwszej kolejności nie zakłócała normalnej edukacji w polskich szkołach, a równolegle zapewniała pomoc, opiekę edukacyjną i wychowawczą ukraińskim dzieciom - wskazywał.

Jak przypomina krakowski magistrat, każde dziecko, bez względu na to, skąd pochodzi i czy zna język polski, ma prawo do nauki i podlega obowiązkowi szkolnemu (do ukończenia szkoły podstawowej) oraz obowiązkowi nauki (do ukończenia 18. roku życia). Podstawowym aktem gwarantującym wszystkim dzieciom bezpłatny dostęp do edukacji w Polsce jest Konstytucja RP oraz Konwencja o Prawach Dziecka.