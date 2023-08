Juvenia zaprasza na pierwszy mecz sezonu w Krakowie serwując... gulasz

Gulasz na Starym Kleparzu

W ramach propagowania rugby, zawodnicy "Smoków" pojawią się w sobotni poranek (godz. 10 - 12) na Starym Kleparzu – miejscu, które odwiedza chyba każdy krakowianin. Będą nie tylko rozdawać bilety, ale również serwować węgierski gulasz. Dodatkowo każdy klient "Węgierskich Specjałów" oraz "Winniczka", otrzyma do rachunku bezpłatną wejściówkę na niedzielny mecz.

Po dwóch tygodniach przygotowań krakowianie podejmują Arkę Gdynia i w meczu przed własną publicznością chcą potwierdzić aspiracje do walki o miejsce w pierwszej czwórce ekstraligi. Juvenia już dawno nie rozpoczęła sezonu tak dobrze. W pierwszym meczu krakowianie absolutnie zdominowali Lechię Gdańsk w pierwszej połowie, prowadząc do przerwy 21:0. Potem przyszła mała zadyszka, gdy gospodarze zaczęli odrabiać straty, ale ostatecznie, to krakowianie zadali dwa decydujące ciosy, wygrywając 35:14 i zgarniając punkt bonusowy.