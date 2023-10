Juvenia Kraków z kompletem zwycięstw. Jest liderem ekstraligi rugby

Trudna walka

Wydawało się, że Juvenia już ma zwycięstwo w kieszeni. Trener Konrad Jarosz wprowadził zmiany, ale rezerwowi nie udźwignęli ciężaru gry. "Smoki" straciły siłę natarcia, zaczęły popełniać coraz więcej błędów, a przede wszystkim pozwoliły rywalom grać. Lechia w końcówce zdobyła dwa przyłożenia i tym samym odebrała gospodarzom cenny punkt bonusowy. Co więcej gorąco było do ostatnich minut, bo różnica wynosiła zaledwie dziewięć punktów i goście do ostatnich sekund ambitnie walczyli o defensywny punkt bonusowy.

Ostatecznie krakowianie wygrali 36:27. Nie był to dla nich z pewnością idealny mecz, ale pokazał też ich siłę. Mimo że w tym spotkaniu wszystko „szło jak po grudzie” "Smoki" nie oddały zwycięstwa. Konrad Jarosz zyskał bardzo cenny materiał do analizy przed przerwą zimową i teraz, wraz z drużyną może zadbać o to, by wiosną uniknąć już podobnych thrillerów. Ekstraliga rugby rozegra jeszcze jedną kolejkę, w której Juvenia będzie jednak pauzować. Wróci do gry 23 marca, kiedy otworzy kolejną serię gier wyjazdową potyczką z Arką Gdynia.

RzKS Juvenia Kraków – Lechia Gdańsk 36:27 (17:13)

Punkty: Lewicki 10, Van Zyl 9, Draghoender 5, Rapacz 5, karne przyłożenie 7 - Bruwer 12, Krużycki 5, Beśka 5, Siale 5.

Juvenia: Siemaszko (45 Matsiuk), Głowacki (70 Antczak), Vorster (45 Beukes), Gola (65 Skoczeń), Van Wyk (55 Stawiarski), Dorywalski (45 Jaworczuk), Morus, Draghoender, Van Zyl, Pastuchow (70 Krzykawski), Lewicki, Polakiewicz, Różycki, Rapacz (50 Lawtakow), Sakwa.