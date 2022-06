Juvenia Kraków przegrała na zakończenie sezonu z Orkanem Sochaczew

Starcie zakończyło się wynikiem 38:22 dla Orkana i choć Juvenia w końcówce była bliska zdobycia czwartego, dającego punkt bonusowy przyłożenia, to znów zabrakło jej opanowania i konsekwencji. Dla Łukasza Kościelniaka był to ostatni mecz w roli pierwszego trenera Juvenii. Obaj z Konradem Jaroszem pozostaną w sztabie nowego szkoleniowca, który dołączy do drużyny 20 lipca.

- Mamy zespół z ogromnym potencjałem, który jest w stanie wygrać z każdym w lidze, ale też przegrać z każdym. Mentalnie chyba nie jesteśmy jeszcze na to gotowi, żeby wychodzić na boisko i w każdym meczu walczyć na tym samym poziomie. Najwyraźniej nasz sztab: ja, Konrad Jarosz i Jan Głazek, nie potrafiliśmy wydobyć z drużyny tego potencjału. Rzeczą, która najbardziej szwankowała u nas przez cały sezon było zdobywanie punktów. Rozkręcaliśmy się bardzo powoli od początku rundy wiosennej. Dlatego podjęliśmy z zarządem decyzję o zatrudnieniu nowego trenera. My zostajemy w sztabie i przy klubie. Nie składamy broni i będziemy dalej szkolić młodzież, która dołączy w kolejnych latach do pierwszego zespołu. Cel jest jeden – chcemy walczyć o medale, ale dziś nie jesteśmy jeszcze gotowi. Cieszy jednak, że zarząd wykonuje świetną pracę, rozwijając klub i tworząc coraz lepsze warunki do tego by bić się o czołowe lokaty – podsumował Łukasz Kościelniak.

Orkan Sochaczew – Juvenia Kraków 38:22 (21:8)

Punkty: Kępa 13, Pawłowski 10, Gadomski 5, Zieliński 5, Jansen 5 - Van Zyl 5, Phiri 5, Gola 5, karne przyłożenie 7.

Juvenia: Miodovsky, Głowacki (53 Matsiuk), Vorster, Siemaszko (55 Skoczeń), Gola, Dorywalski, Morus, Syska (68 Wiśniewski), Gołębiowski, Van Zyl, Rapacz (55i Lavtakov), Polakiewicz, Phiri, Lewicki, Hostiuk.