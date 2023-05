Juniorzy Wisły Kraków pokonali Escolę i wciąż walczą o medal mistrzostw Polski. Powrót na boisko Piotra Starzyńskiego Krzysztof Kawa

Marcin Bartoń zdobył trzy gole dla Wisły w meczu z Escolą, jedną bramkę dołożył Michał Głogowski Krzysztof Kawa Zobacz galerię (3 zdjęcia)

Po niesamowitym meczu, pełnym świetnych akcji i goli krakowian, ale także wypełnionym determinacją warszawian, którzy doprowadzili do wielkiej dramaturgii w drugiej połowie, piłkarze Wisły wygrali z Escolą 4:2 (4:0) i przed ostatnią kolejką rozgrywek o mistrzostwo Polski do lat 19 są na czwartym miejscu w tabeli, mając punkt straty do Rakowa Częstochowa. Escola po sobotniej porażce w Myślenicach żegna się z Centralną Ligą Juniorów.