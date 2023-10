Julia Wieniawa wystąpi na deskach krakowskiego teatru

"Gra" to pojedynek dwóch niezwykłych osobowości. To emocjonująca, przebiegła gra, pełna napieć i zagadek walka bez reguł, w której nic nie jest oczywiste - zapowiadają spektakl twórcy.

Spektakl wyreżyserował Norbert Rakowski. W rolach głównych aktorski duet, który na długo zapadnie w pamięci: Julia Wieniawa i Adam Woronowicz.

Sztuka "Gra" (tytuł oryginału "Interview", autorstwa Theodora Holmana) to adaptacja scenariusza filmowego holenderskiego reżysera Theo van Gogha.

Doświadczony dziennikarz polityczny i gwiazda reportażu (Adam Woronowicz), zostaje wyznaczony do przeprowadzenia kolejnego wywiadu. Tym razem, zamiast prezydenta czy kongresmana, zmuszony jest rozmawiać́ z młodziutką gwiazdą seriali i filmów młodego pokolenia, celebrytką i artystką (Julia Wieniawa). Nieoczywista, pełna zaskakujących zwrotów akcji fabuła, zmuszają̨ nas do rewizji oceny sytuacji i postaw bohaterów, których tylko pozornie nic nie łączy.

"Gra" to niezwykle atrakcyjny i wyjątkowy tekst, który burzy klisze naszego stereotypowego myślenia: celebrytka - bezmyślna, dziennikarz - autorytet. Różnice społeczne i obyczajowe zacierają się, bo w GRZE nic nie jest czarne ani białe, nie ma przegranych ani zwycięzców. Jest za to dialog, który zmusi do refleksji każdego widza. Czy jest wyjście z pułapki stereotypów? Kto tak naprawdę jest słaby, kto silny? Kto z kim tu prowadzi grę? Czy za wieloma maskami kryje się jeszcze prawdziwa twarz? - czytamy w zapowiedzi przedstawienia.