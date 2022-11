Julia Wieniawa wyrusza w pierwszą trasę koncertową po Polsce. W Krakowie zobaczymy jej show 4 grudnia w Hype Parku

Julia Wieniawa – to aktorka i wokalistka. Wyróżnia ją zmysłowa barwa głosu. Debiut muzyczny Julii to wydany w 2016 roku utwór „Na zawsze”, który trafił na album „Flirtini: Heartbreaks & Promises Vol. 3”. Kolejne single – „Oddycham”, podwójnie platynowy „Nie muszę” oraz liryczna ballada „SMRC”, podbiły serca fanów i ugruntowały pozycję wokalistki na polskiej scenie pop. W 2021 roku artystka zdecydowała się na kolaborację z Maciejem Musiałowskim w utworze „Zabierz tę miłość”, gościnny udział u duetu KARAŚ/ROGUCKI w piosence „Bezpieczny lot”, a także nagrała wraz z duetem Kacperczyk utwór „Sebiksy”.

Po kilku singlach, do których powstały różnorodne teledyski – „Rozkosz”, „Nie mam dla ciebie miłości” czy „Milczysz” – w czerwcu 2022 roku ukazał się długo wyczekiwany debiutancki album Julii zatytułowany „Omamy”. Do muzycznej współpracy artystka zaprosiła czołowych polskich producentów – Maćka Sawocha, Kubę Karasia i Wojtka Urbańskiego. Elektroniczne brzmienia przeplatają taneczne i liryczne melodie, a całości dopełniają osobiste teksty powstałe we współpracy z Arkiem Kłusowskim, Kasią Lins oraz Mery Spolsky.