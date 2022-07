Jubileuszowa 10. edycja ETNOmanii już 17 lipca. Skansen w Wygiełzowie zamieni się w folkową stolicę Małopolski. Zobacz PROGRAM

Jubileuszowa 10. edycja ETNOmanii już 17 lipca. Skansen w Wygiełzowie zamieni się w folkową stolicę Małopolski

Warsztaty, targi, pokazy, wystawy, etnoinstalacje, koncerty, prezentacje i dużo dobrej zabawy czeka na gości jubileuszowej edycji ETNOmanii. Podczas festiwalu będzie można zakupić oryginalne etnopamiątki na stoiskach blisko 150 wystawców rzemiosła, eko i folkdizajnu oraz etnosmaków. Dla osób chcących wziąć czynny udział w imprezie przygotowano ponad 30 warsztatów i pokazów m.in. pokaz ETNOmody i artystyczne wspólne działania z Żywą Pracownią. Atrakcji nie zabraknie także dla najmłodszych uczestników wydarzenia. Na nich czekać będzie strefa pełna zabaw, animacji i gier.

Oblegana zawsze jest także strefa ETNOsmaków, gdzie goście mogą skosztować kuchni regionalnej, wegetariańskiej, slow food i street food, produktów tradycyjnych i zdrowych przetworów.

Festiwal ETNOmania to impreza ciesząca się ogromną popularnością, która co roku przyciąga do Wygiełzowa setki gości spragnionych kontaktu z tradycją. Jak podkreślają organizatorzy, ten festiwal to miejsce i czas, gdzie spotykają się pokolenia, gdzie spotyka się miasto z wsią, gdzie zabawa łączy się z nauką i kulturą.