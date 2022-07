Joseph Colley wrócił do treningów z całą drużyną Wisły Kraków. "Jest wdrażany do zajęć"

- Jeśli chodzi o Colleya, to na niego liczymy. Ma ważny kontrakt i powinien robić wszystko, żeby jak najszybciej wrócić do treningu i grać. To jest w jego interesie, ale również w naszym - powiedział trener Jerzy Brzęczek 6 lipca po meczu towarzyskim z Hapoelem Beer Szewa (1:0).

Teraz już wiadomo, że Colley jest na nowo z całą drużyną.

Joseph jest wdrażany do zajęć, na chwilę obecną trenuje w ograniczonym zakresie - powiedziała nam Karolina Biedrzycka, rzeczniczka prasowa Wisły.

W tej sytuacji wątpliwe, by piłkarz był gotowy do gry w wyjściowym składzie już w sobotnim I-ligowym meczu (godz. 17.30) przy Reymonta z Sandecją Nowy Sącz. W ostatnich sprawdzianach "Białej Gwiazdy" podstawową parę stoperów tworzyli Igor Łasicki i Adi Mehremić, a w odwodzie jest 17-letni Kacper Skrobański. Inni młodzi gracze występujący na środku defensywy: Daniel Hoyo-Kowalski i Kamil Głogowski mają zostać wypożyczeni. Nastąpiło to już w przypadku Pawła Koncewicza-Żyłki, który przeniósł się do III-ligowej Wieczystej Kraków. Z kolei Alan Uryga nadal przechodzi rehabilitację po kontuzji.