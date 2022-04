John Legend nie zagra w Krakowie "ze względu na sytuację geopolityczną"

Koncert artysty w Krakowie zostaje odwołany ze względu na obecną sytuację geopolityczną oraz skutki pandemii. Mocno wierzymy, że spotkamy się w lepszych i spokojniejszych czasach, które – mamy nadzieję – wkrótce nastąpią - poinformował organizator koncertu.

Amerykański gwiazdor soulu, kompozytor i pianista jest laureatem Oscara za utwór „Glory”, który nagrał z raperem Commonem na potrzeby filmu "Selma". Twórca bijących rekordy popularności krążków "Lifted" i "Love in the Future" może również pochwalić się kilkudziesięcioma nominacjami do najbardziej prestiżowej nagrody muzycznej, czyli Grammy. Jako społeczny aktywista Johna Legend stworzył ruch #FREEAMERICA, którego zadaniem jest rozpoczęcie debaty na temat systemu więziennictwa w Stanach Zjednoczonych i pomocy niesłusznie oskarżonym.