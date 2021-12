John Legend na jedynym koncercie w Polsce. Gwiazda soulu zaśpiewa w krakowskiej Tauron Arenie w 2022 roku

Amerykański gwiazdor soulu, kompozytor i pianista jest laureatem Oscara za utwór „Glory”, który nagrał z raperem Commonem na potrzeby filmu "Selma". Twórca bijących rekordy popularności krążków "Lifted" i "Love in the Future" może również pochwalić się kilkudziesięcioma nominacjami do najbardziej prestiżowej nagrody muzycznej, czyli Grammy. Jako społeczny aktywista Johna Legend stworzył ruch #FREEAMERICA, którego zadaniem jest rozpoczęcie debaty na temat systemu więziennictwa w Stanach Zjednoczonych i pomocy niesłusznie oskarżonym.

Najnowszy album artysty nosi tytuł "Bigger Love" - to celebracja emocji, radości, nadziei i delikatności. Krążek, na którym znalazło się 16 nagrań, łączy pop, soul i hip-hop. Utwory zawarte na płycie są nośnikami światła i miłości w czasach, które – jak mówi sam artysta – wydają nam się końcem świata. Magazyn "Rolling Stone" napisał o tytułowym kawałku "To popowa piosenka, która idealnie nadaje się na parkiety – tryska radością nawet w tych trudnych czasach". Z kolei MTV nazywając "wyciskaczem łez" piosenkę „Conversations in the Dark” dodało, że "John Legend pisze najpiękniejsze obietnice".