Joanna Kulig wraca na mały ekran. 19 października w serialu Player pojawi się serial "Pajęczyna' z małopolską aktorką w roli głównej

- Akcja serialu „Pajęczyna” toczy się wokół militarnych tajemnic późnego PRL. W „Pajęczynie” snujemy inspirowaną realiami historycznymi, opowieść o tym, dlaczego pod koniec lat 70-tych, mimo udanych prób fuzji termonuklearnej, nie doszło w Polsce do wyprodukowania bomby neutronowej – tłumaczy w Onecie Wojciech Bockenheim, producent serialu "Pajęczyna".

Dzieciństwo Kornelii Titko, odważnej naukowczyni obdarzonej niezwykłą pamięcią, zniszczyła przedwczesna śmierć rodziców oraz starszej siostry, która zginęła w wypadku samochodowym. Matka Kornelii, Teresa Titko była wybitnym fizykiem jądrowym; w gierkowskim programie nuklearnym pełniła rolę prawej ręki jego twórcy, generała-profesora Grzegorza Giedrowicza.

Po latach w życiu Kornelii pojawia się tajemniczy mężczyzna, który twierdzi, że był niegdyś oskarżony o zabójstwo jej siostry. Bohaterka rozpoczyna prywatne śledztwo. Kim jest tajemniczy mężczyzna i co naprawdę łączy go ze śmiercią dwóch najbliższych Kornelii kobiet? Jaką cenę przyjdzie jej zapłacić za wtargnięcie na zakazane terytoria? Komu zależało na tym, aby Polska nie dołączyła do niewielkiego grona państw, liczących się w atomowym wyścigu?