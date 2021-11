Joan Carrillo, były trener Wisły Kraków, ma nowy klub. Będzie walczył o utrzymanie

Wisłę Carrillo prowadził w pierwszej połowie 2018 roku. "Biała Gwiazda" skończyła tamten sezon na 6. miejscu - to był ten sezon, w którym królem strzelców ekstraklasy został Carlitos. Trener z Katalonii następnie zażyczył sobie, by usunięto ze sztabu szkoleniowego jego polskich współpracowników (m.in. Radosława Sobolewskiego) i zatrudniono nowych ludzi, na co ówczesne władze Wisły nie wyraziły zgody. W efekcie Carrillo rozstał się z krakowskim klubem.

Hiszpan na ławkę wrócił dopiero jesienią 2019 roku, kiedy przejął węgierski MOL Fehervar. W tym klubie spędził niewiele ponad pół roku. Jesienią 2020 przez zaledwie dwa miesiące był trenerem cypryjskiego AEK Larnaka.