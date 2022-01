Jezioro Rożnowskie znów tonie w śmieciach. Ostatnio zebrano 4,5 tony nieczystości [ZDJĘCIA]

Przykładowo brzeg jeziora w Gródku nad Dunajcem znów "ozdabiają" plastikowe butelki i inne różnorakie odpady, a to wszystko mimo faktu, że na przełomie listopada i grudnia ub. roku przeprowadzono kolejną akcję oczyszczania. Takiemu stanowi rzeczy nie dziwi się jednak Zygmunt Paruch, prezes zarządu spółki Tauron Ekoserwis, która eksploatuje elektrownię w Rożnowie (jej właścicielem jest Tauron Ekoenergia).

- Pod koniec poprzedniego roku zleciliśmy kolejną akcję sprzątania jeziora i jego brzegów. Było to kilkaset worków śmieci, a całą akcją zarządzała zewnętrzna spółka - przyznaje w rozmowie z "Gazetą Krakowską". Łącznie na odcinku od Gródka do Lipia zebrano ok. 4,5 tony śmieci. Zapełniono ok. 500 worków, zaś koszt tego przedsięwzięcia wyniósł ponad 40 tys. zł.