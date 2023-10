Jeziorka Duszatyńskie – tajemnicza atrakcja Bieszczad idealna na jesień 2023

Historia i powstanie Jeziorek Duszatyńskich

Jednym z ukrytych skarbów Bieszczad, są Jeziorka Duszatyńskie. To wyjątkowe miejsce na zachodnich zboczach Chryszczatej, w pobliżu wsi Duszatyn, zachwyca turystów swoją niezwykłą historią i widokami.

Jeziora Duszatyńskie to nie tylko unikalne geologiczne i przyrodnicze zjawisko, ale także miejsce pełne historii i legend. Jesienią staje się jeszcze piękniejsze, kiedy przyroda maluje je swoimi kolorami. To doskonały cel na wycieczki.



CC BY-SA 3.0 Janmad/wikimedia.org./zdjęcie ilustracyjne

Jeziorka Duszatyńskie powstały 13 kwietnia 1907 roku, kiedy to doszło do potężnego osunięcia ziemi, które oderwało zachodnie zbocze Chryszczatej. To zdarzenie spowodowało zatamowanie potoku Olchowatego, dopływu Osławy, w kilku miejscach, co skutkowało powstaniem naturalnych zaporowych jeziorek. Kolejnym etapem w ich kształtowaniu były napływy wody z kulminacji Chryszczatej i Mikitowej.