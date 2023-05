Jewhen Konoplanka: Nie rozmawiałem z Cracovią o nowym kontrakcie

Drugi gol Konoplanki

- Nie zgodziłbym się z tym, że Miedź była silna w obronie – mówi dość zaskakująco Ukrainiec. - Dla nas nie było ciężko przejść z obrony do ataku. Mieliśmy w końcówce meczu okazję Otara Kakabadze. Gdyby trafił, to nie byłoby wyniku 1:1, tylko nasze zwycięstwo. Przyznam, że zagraliśmy niezłą drugą połowę meczu.

W kolejnym spotkaniu „Pasy” grają na wyjeździe z Lechem Poznań (sobota, godz. 17.30). Czy jest możliwe, by wywiozły z Poznania punkty?

- Prawdopodobnie może to być zdecydowanie trudniejszy mecz od tego ostatniego – uważa Konoplanka. - Wiemy, jak Lech gra u siebie. Musimy jednak patrzeć na naszą grę i przygotować się taktycznie, ustalić, co chcemy zagrać. Po pierwsze, musimy zobaczyć, jak możemy zagrać. Jeśli pomyśli się o meczu z Lechem tylko w kwestii bronienia się, to lepiej moim zdaniem w ogóle nie jechać do Poznania. Popatrzmy na naszą grę z perspektywy taktyki.