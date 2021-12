„Jeszcze mi wina nalej!” – Opera Krakowska zaprasza na koncerty sylwestrowe i noworoczne

Jedną ze stałych pozycji w repertuarze Opery Krakowskiej są uroczyste koncerty sylwestrowe, wypełnione przebojami muzyki operowej, operetkowej, a nawet popularnej. Mimo trudnego czasu, zespół Opery wchodzi w 2022 rok z nadzieją na to, że nadal będzie mógł regularnie spotykać się z krakowską publicznością, a w gmachu przy ul. Lubicz 48 będą królować radość i muzyka.

"Jeszcze mi wina nalej!" – słowa z wiersza Agnieszki Osieckiej, które stały się inspiracją dla tegorocznego koncertu, odnoszą się nie tylko do atmosfery, którą artyści mają nadzieję wykreować na scenie, lecz również do tradycji zawierania przez kompozytorów w dziełach operowych pieśni-toastów – by wspomnieć chociażby słynne „Libiamo ne' lieti calici” z Traviaty G. Verdiego czy „Viva il vino spumeggiante” z Rycerskości wieśniaczej R. Leoncavalla.