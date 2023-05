Jesteś alergikiem? Sprawdź co pyli w maju. Rozpoczął się trudny czas dla uczulonych Redakcja Kraków

Co kwitnie i pyli w maju? Sprawdź w naszej galerii. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE. pixabay Zobacz galerię (8 zdjęć)

Wiosna to dla wielu alergików najgorsze miesiące w roku. Powód? Wówczas pylą bowiem najbardziej uczulające rośliny. Warto zatem wiedzieć, jakie drzewa i krzewy kwitną i pylą w maju, by móc skutecznie przygotować się do nierównej walki z objawami alergii.