"Jestem postacią fikcyjną” o życiu i twórczości Andrzeja Seweryna filmem otwarcia 64. Krakowskiego Festiwalu Filmowego

- Jak prawdziwie sportretować artystę, który się nie zatrzymuje? Który pędzi przez życie i przez swoją sztukę z siłą tornada? Uznałem, że jest tylko jedna skuteczna metoda – dać się tej sile porwać. Rzucić się w wir. Mam nadzieję, że właśnie taki jest nasz film - mówi reżyser dokumentu Arkadiusz Bartosiak.

"Osiągnąłem w życiu wszystko, co chciałem” - mówi wybitny polski aktor Andrzej Seweryn, a potem porywa nas w dynamiczną podróż po kolejnych wyzwaniach zawodowych, jakie podejmuje wciąż z młodzieńczą werwą. To nie jest biografia podsumowująca jego życiowy dorobek artystyczny - setki wybitnych ról filmowych i teatralnych, działalność polityczną czy wieloletnią rolę dyrektora Teatru Polskiego. Aktor pozostaje u szczytu kariery i ani na chwilę nie zwalnia. Kamera staje się towarzyszem jego codziennych zajęć, dzięki czemu z bliska widzimy rodzące się na gorąco emocje i pasję do pracy.