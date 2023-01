Jestem artystą. Jestem niepełnosprawny. Zapisuję swoje życie w piosenkach

Nie chce być traktowany wyjątkowo. Nie potrzebuje litości. Marzy, aby inni patrzyli na niego jak na artystę z niepełnosprawnością. Jednak to nie jego niepełnosprawność ma być na pierwszym planie, ale wrażliwość, uśmiech, poezja i muzyka, którą tworzy.

- Mógłbym napisać, że jestem artystą, nagrałem płytę i zależy mi, żeby zaistnieć w radiu i w mediach. To jednak nie wyczerpuje tematu. Muzyka to całe moje życie. Poza jej tworzeniem od dziecka jestem zanurzony w tematach choroby. Żyję na wózku z powodu dziecięcego porażenia mózgowego. Próbuje zapisywać swoje życie za pomocą piosenek. W 2021 roku wydałem swoją debiutancką płytę pt. „To po prostu mój świat” - napisał w mailu do naszej redakcji.